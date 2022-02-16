انت الان تتابع خبر تركيا.. اصابة وزير الخارجية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا.
وقال أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "أجرى اختبار الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية".
وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".
وكان الرئيس التركي أعلن يوم 5 شباط الحالي أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية.
وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".
وكان الرئيس التركي أعلن يوم 5 شباط الحالي أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية.