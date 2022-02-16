تركيا.. اصابة وزير الخارجية بفيروس كورونا

وقال أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "أجرى اختبار الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية".

وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".



وكان الرئيس التركي أعلن يوم 5 شباط الحالي أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية.