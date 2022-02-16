رغم انفصالهما... كاني ويست يصدم كيم كارداشيان فى عيد الحب! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - يبدو أن مغنّي الراب كاني ويست سيقوم بكل ما في وسعه كي تعود إليه زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

رغم علمه بعلاقتها العاطفية بالممثل بيت ديفيدسون، أرسل ويست شاحنة سوداء مليئة بالزهور الحمراء إلى منزل كارداشيان.

ونشر صورًا على حسابه عبر تطبيق "انستغرام"، للشاحنة السوداء معلّقًا عليها بالقول إن لديه "إيمانا" بأنه وكيم سوف يجتمعان مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلانه عن انفصاله عن صديقته جوليا فوكس، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



وفي إحدى تلك الرسائل، عبرت كارداشيان عن خوفها من تهديدات ويست المستمرة لحبيبها الحالي، ديفيدسون، 28 عاما، حيث قالت إنه "يخلق بيئة خطيرة ومخيفة"، مضيفة "سيؤذي أحدهم بيت وسيكون هذا خطأك أنت".

ليرد مغني الراب عبر رسالة نصية، "سأفعل كل شيء دائمًا لحمايتك أنت وعائلتنا إلى الأبد. وقد استمعت إليك وأخبرت الجميع أن يتأكدوا من عدم حدوث أي شيء". ولم يكتف ويست بهذه الخطوة، إذ نشر صورًا لرسائل نصية أرسلتها إليه كارداشيان، تطلب منه التوقف عن تعريض حبيبها الحالي بيت ديفيدسون للخطر من خلال العديد من الرسائل التي يتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وفي إحدى تلك الرسائل، عبرت كارداشيان عن خوفها من تهديدات ويست المستمرة لحبيبها الحالي، ديفيدسون، 28 عاما، حيث قالت إنه "يخلق بيئة خطيرة ومخيفة"، مضيفة "سيؤذي أحدهم بيت وسيكون هذا خطأك أنت".ليرد مغني الراب عبر رسالة نصية، "سأفعل كل شيء دائمًا لحمايتك أنت وعائلتنا إلى الأبد. وقد استمعت إليك وأخبرت الجميع أن يتأكدوا من عدم حدوث أي شيء".

وغضبت كاردشيان من فعلة ويست فراسلته متسائلة: لماذا لا يمكنك ترك محادثاتنا بعيدة عن الأضواء، ليرد عليها: لأنني تلقيت رسالة من شخصي المفضل. أنا معجبك الأوّل لماذا لا أخبر العالم بذلك؟".