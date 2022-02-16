فوائد غير متوقّعة لفيتامين د... وهذا الوقت الأنسب لتناوله!

فيتامين "دي" مشهور بفوائده لصحة العظام. وتصدّر قائمة مكمّلات التغذية وتعزيز المناعة مع تفشي جائحة كورونا

ويسمّى أيضًا بـ"فيتامين الشمس" نظرًا لأن اشعة الشمس فوق البنفسجية هي العامل الأساسي لينتجه الجسم. وتعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين نتيجة عدم التعرض الكافي للشمس، الأمر الذي يفسّر استهلاكها الكبير للأدوية لتعويض النقص.



أعراض النقص

- الإرهاق المزمن

- الألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم

- أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل

- هشاشة العظام

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "دي"

- الكبار في السن

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

- النساء المرضعات.



الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة.المصابون ببعض الأمراض، مثل: التليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاء

فوائد عديدة

يعزز فيتامين"دي" عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام. ويساعد فيتامين "دي" في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيت نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، لفيتامين "دي" فوائد غير متوقّعة تتعلّق بـ:

- قوة العضلات ووظائفها

- نشاط مضادات الأكسدة

- الخصوبة والصحة الإنجابية

- صحة الفم وسلامة الأسنان

- الوظيفة الإدراكية والمزاج