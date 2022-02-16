الحكومة المصرية تتحدث عن "جريمة" قد تتسبب في تجويع الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يتم الإعداد على وجه السرعة لقانون يجرم التعدي على الأراضي الزراعية.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: "يحزننا بعد الجهد الهائل الذي نفعله لاستصلاح الأراضي الزراعية ومعالجة المياه، نفاجئ باستمرار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، آلاف الأفدنة تضيع، والأمر أصبح قضية أمن قومي ولا بد من وجود يد قوية للدولة وعقاب شديد للبناء على الأراضي الزراعية.. لو كل تلك الأراضي ضاعت مش هنلاقي ناكل".

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع وعدم وجود نقص بها في الأسواق، موضحا أن أسعار الوقود ارتفعت بصورة غير مسبوقة وكذلك قيمة تكلفة الشحن التجاري.

وأوضح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة النمو الاقتصادي الكلية ستتجاوز 6%، موكدا أن نسبة النمو الاقتصادي المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي وصلت 8.3 %.