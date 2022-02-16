شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يؤكد أن حلف شمال الأطلسي أخطأ في تحليل تحركات القوات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين إن تحليل حلف شمال الأطلسي، لتحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، خاطئ.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: "هناك مشاكل في تقييم الناتو للوضع".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في وقت سابق إن الحلف "لم ير أي خفض للتصعيد على الأرض"، رغم تصريحات روسيا عن سحب قوات من الحدود الأوكرانية.