شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي شن هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى الكرملين اليوم الأربعاء أي ضلوع لروسيا في هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع وبنكين في أوكرانيا لكنه قال إنه لم يتفاجأ بأن كييف ألقت بالمسؤولية على موسكو.

وشهدت شبكات الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وبنكين يوم الثلاثاء اضطرابا ووجه مركز أمن المعلومات الأوكراني أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، التابع لوزارة الثقافة، في بيان إن خطط الجهة المعتدية "لا تعمل على نطاق واسع".

وألقت كييف باللوم على موسكو في أحداث مماثلة في السابق ومنذ بدأت روسيا حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مما فاقم التوتر بين الشرق والغرب. ويخشى الغرب أن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا وهو أمر تنفيه موسكو.