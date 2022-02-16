شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري: نشهد انفراجاً في العلاقات بين الجزائر وفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية بدأت تعرف انفراجاً، وأن الجزائر بلد لا يمكن أبداً تجاهله في إفريقيا.



وقال تبون في لقاء مع الصحافة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء، رداً على عن العلاقات مع فرنسا بعد مكالمة هاتفيه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العلاقات بين البلدين بدأت تعرف "انفراجاً" والجزائر "بلد لا يمكن أبدا تجاهله في افريقيا"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.