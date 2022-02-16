فولوديمير زيلينسكي: لا نرى حتى الآن أي انسحاب روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إنه لا يرى حتى الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي عن زيلينسكي خلال زيارة لغرب أوكرانيا "نتعامل مع الحقائق التي لدينا ولا نرى أي انسحاب بعد"، مضيفاً "أعتقد أن الكل يتوقع وقف التصعيد. أما التهديد فقد قلت مرات إننا نتعامل بهدوء مع أي تهديدات لأننا نتذكر أن كل هذا لم يبدأ أمس، بل منذ أعوام عديدة".

وتابع "عندما تنسحب القوات سيرى الجميع ذلك، لكن الآن، هذه مجرد تصريحات".