ماذا قال أردوغان حول زيارته للإمارات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات واستمرت يومين عقد خلالها مباحثات مع القيادة الإماراتية وشهدت أيضا توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات.



وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من دولة الإمارات إن "زيارتي لدولة الإمارات تمت بنجاح وعقدنا اجتماعات مثمرة للغاية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اليوم الأول".

وأضاف: "ناقشنا في دولة الإمارات الخطوات المشتركة التي يمكن أن نتخذها لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين ولاحظنا بسرور أن الرغبة في الحفاظ على الزخم المكتسب في تعاوننا والمضي قدما فيه أمر متبادل".

وتابع: "أكدنا دعمنا لأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أن زيارتي تشكل خطوة مهمة في دفع تعاوننا مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة بزخم قوي".

وأشار أردوغان إلى أنه "خلال زيارتنا تلقينا تقديرا من إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرهم مرة أخرى على كرم الضيافة التي أُبديت لي ولوفدي".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات مساء أمس، بعد زيارة دولة استغرقت يومين، قوبل خلالها بحفاوة بالغة حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن ترحيبه به.