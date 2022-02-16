شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل الحوار الإيجابي مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات، وسط مساعي أنقرة لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول بالمنطقة.



وأضاف أردوغان للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة العودة من دولة الإمارات بعد ختام زيارته التي وصفها بالناجحة: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي".

وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أواخر 2018 في إسطنبول داخل قنصلية المملكة.

وحكمت السعودية في 2020 بالسجن على ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما لضلوعهم في قتل خاشقجي.