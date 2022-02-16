شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " نفتالي بينيت " يشيد بـ"فرص السلام" خلال زيارته الأولى للبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتفقت البحرين وإسرائيل على إنشاء خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تعرف بـ"استراتيجية السلام الدافئ المشتركة" تكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين الجانبين.



جاء ذلك في بيان مشترك أوردته وكالة أنباء البحرين بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين التي اختتمها الثلاثاء.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث جرى استعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تعزيزه وتنميته، خاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم.