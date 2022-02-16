روسيا تنفي تورطها في هجمات إلكترونية على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

نفى الكرملين اليوم الأربعاء أي ضلوع لروسيا في هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع وبنكين في أوكرانيا لكنه قال إنه لم يتفاجأ باتهام كييف، لموسكو.



وشهدت شبكات الإنترنت لوزارة الدفاع الأوكرانية، وبنكين، أمس الثلاثاء اضطراباً، ووجه مركز أمن المعلومات الأوكراني، أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، بوزارة الثقافة، في بيان إن خطط الجهة المعتدية "لا تعمل على نطاق واسع".

ولامت كييف، موسكو على أحداث مماثلة في السابق، ومنذ بدأت روسيا حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود، ما فاقم التوتر بين الشرق والغرب.