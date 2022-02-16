مصر وأرامكو تتفقان على إنشاء مجمع بتروكيماويات.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، توقيع اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية، فى إطار الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمع البتروكيماويات في منطقة محور قناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.



ووفق وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على فيس بوك اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول.

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على مجالات رئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق فى مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة، الأولى عالميا فى توفير الخام ما سيؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربى الخفيف جداً لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات، وما تتميز به أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.

وعلى جانب آخر، وقع عقد استيراد زيوت أساسية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوبريف السعودية، ما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية.