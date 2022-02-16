خبراء يؤكدون أن تأخير الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا في اليابان زاد من الوفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال خبراء ومسؤولون محليون إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور أوميكرون عن البلدان الغنية الأخرى.



ويمكن أن يثير ذلك متاعب سياسية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إذ إن حوالي 30 بالمئة من السكان يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بدون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.

واستقال رئيس الوزراء السابق من منصبه بعد انتقادات واسعة النطاق بسبب سوء تعامله مع الجائحة، ويواجه الحزب الحاكم اختبارا مهما لشعبيته في انتخابات المجلس الأعلى في البرلمان هذا العام.

وسجلت اليابان أمس الثلاثاء 236 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في البلاد في يوم واحد.

وعلى الرغم من أن اليابان تباطأت نسبيا في إطلاق حملتها الأولى للتطعيمات، إلا أنها عززت سرعتها وبحلول نوفمبر كان لديها أعلى معدل تطعيم بين مجموعة الدول الصناعية السبع.

ولكن بعد ذلك، التزمت وزارة الصحة ببروتوكول ينص على الانتظار لمدة ثمانية أشهر بين الجرعات الأولى من اللقاح والجرعة التنشيطية، على الرغم من أن الدول الأخرى قلصت فترات الانتظار، كما حثت الحكومات المحلية، ومن ضمنها حكومة طوكيو، على توزيع الجرعات التنشيطية بشكل أسرع.

وتم تقليص فترة الانتظار أخيرا لستة أشهر وهي لا تزال أطول من فترة الانتظار في كوريا الجنوبية والتي تصل إلى ثلاثة أشهر وفي سنغافورة والتي تبلغ خمسة أشهر.

وتلقى عشرة بالمئة فقط من سكان اليابان الجرعة الثالثة من اللقاحات، مقارنة بأكثر من 50 بالمئة في كوريا الجنوبية وسنغافورة.