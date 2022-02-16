حلف الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وأضاف ستولتنبرج للصحفيين: "على العكس من ذلك، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري ... ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".

كما ذكر أن حلف الناتو سوف يواصل مراقبة الوضع والضغط من أجل الحلول الدبلوماسية.