هولندا تحدد موعد العودة إلى حياة ما قبل فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الصحة الهولندي، إرنست كيبرز، الثلاثاء، أن بلاده سترفع معظم قيود كورونا بحلول 25 فبراير/شباط، وستعود الحياة إلى طبيعتها في ظل تراجع عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الاستشفاء.



وستعود الحانات والمطاعم والملاهي الليلية إلى ساعات العمل القديمة (ما قبل الوباء) وستلغى إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في معظم الأماكن.

وفرضت الحكومة الهولندية تدابير كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون، لكنها بدأت رفعها تدريجا.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: "سنعيد فتح البلد مجددا.. سنعود إلى مواعيد الإغلاق التي كانت متّبعة قبل كورونا ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1,5 متر بين شخص وآخر بعد الآن".

وأضاف: "سيكون وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام وفي المطار فقط. ما زال التباعد ووضع الكمامات منطقيا لكنه ليس إلزاميا".

لكن كيبرز شدد على أن الوباء "لم ينته" ولا يزال على الفئات الأضعف توخي الحذر.

وتولى وزير الصحة منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء مارك روتي الجديدة في يناير/كانون الثاني وسرعان ما أكد أنه يسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها.