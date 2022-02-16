في تصويت اليوم.. وزير الخارجية الكويتي يجتاز جلسة الثقة في البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في تصويت اليوم الأربعاء بعد استجوابه من نائب معارض، قبل نحو أسبوع.



وانهم استجواب النائب شعيب المويزري، الوزير "بتبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وقالت صحيفة القبس إن 23 نائباً صوتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده.