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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

 

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، برفقة حاخامات قدموا شروحاً مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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