"مش هنلاقي نأكل".. رئيس الوزراء: عقوبات شديدة للتعدي على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة الرئيسي أن نصل للاكتفاء الذاتي في أغلب السلع التي نحتاجها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن "كل المشروعات العملاقة ستضيف حجم أراضي عملاق خلال سنتين أو 3، عشان نقدر يكون عندنا مقاومة لمتغيرات عالمية".

وتابع: "هذا ينطبق على القمح، كل ما كان عندنا اكتفاء ذاتي، هيقلل فاتورة الاستيراد، المشروعات اللي بنعملها عشان نعمل نمو أسرع من الزيادة السكانية، يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح أراضي زراعية، وتوصيل مياه، كل المشروعات دي بنفس كمية المياه بتاعتنا من خلال تدويرها، نفاجئ باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية، يعني باستثمر وأقعد سنين استصلح، ويجي مواطن يبني على أراض بتنتج بقالها مئات السنين، يجي مواطن يقولك جت على القيراطين بتوعي".

وشدد مدبولي على وجود "عقاب شديد" للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنه يُجرم في حق الوطن.

وأضاف: "مش هنلاقي نأكل، أيوة القيراطين فارقين معانا، عشان كده بنوجه بإجراءات فورية وقانون لتجريم التعدي، بنعمله على وجه السرعة، هذه قضية أمن قومي، الدولة لوحدها مش هتقدر إنها تتوقف، هنقعد نجري ورا المواطن، لازم الوعي يتأصل عندنا عشان الموضوع ميبقاش لا نهائي، الناس بتبني في يومين وتلاتة، أجي أهد والمواطن يزعل".

وأكد مدبولي على أن التعدي على الأراضي جريمة في حق ولادنا، مطالبا وسائل الإعلام بإبراز فداحة ضياع الأرض الزراعية.

وقال: "المواطن والحكومة مع بعض، ولازم نبص سوا على المستقبل، نحن نجرم في حق أولادنا".