موجة تضخم عالمية.. رئيس الوزراء يعلق على "زيادة الأسعار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم، قضية التضخم.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "أتابع الشواغل التي تحدث وحديث بعض المحللين عن الزيادة في الأسعار".

ولفت إلى أن العالم يشهد فترة مضطربة لم تحدث منذ 100 عام، مع وجود موجة تضخم عالمية، أصابت الدول المتقدمة التي لم تشهد تضخم 1%.

وقال إن التضخم في أمريكا وصل أكثر من 7%، وهذا لم يحدث من 40 سنة.

وأشار مدبولي إلى أن "التضخم الآن 8%، وهو رقم يمثل عودة لمعدلات ما قبل كورونا، وهذا طبيعي، كانت مستهدفاتنا أن نحقق 7 %، بزيادة أو نقصان 2 %".

وأوضح أن 35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج، السبب الرئيسي وجود طلب كبير، وأيضا تكلفة الشحن الذي زاد 3 أضعاف، وأسعار الوقود.

وتابع: "القلم الذي نستورده محسوب له تكلفة الشحن وكل حاجة، لما الشحن يزيد 3 مرات، يبقى سعره هيزيد، أيضا التغيرات المناخية، الشتاء اللي جه السنادي غير مسبوق، وهذا أدى إلى تلف محاصيل وبالتالي زيادة سعرها".

وأكد رئيس الحكومة أن دولًا متقدمة شهدت نقصا في وجود السلع، وهذا لم يحدث في مصر، مضيفًا: "ده بفضل التخطيط الجيد وتوفيق ربنا، ولم يشعر المواطن بأي نقص، الزيادات في أي سلع بالخارج غصب عننا".