الولايات المتحدة وكندا تبحثان جهود حث روسيا على خفض التصعيد واختيار الدبلوماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

بحثت الولايات المتحدة وكندا الجهود المبذولة لحث روسيا على خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرتها الكندية مارتا مورجان أكد خلالها الجانبان مجدداً أن المزيد من التصعيد الروسي سيواجه عواقب وخيمة ومنسقة وتكاليف باهظة على الاتحاد الروسي.

وأعرب الطرفان، بحسب البيان، عن دعم الولايات المتحدة وكندا القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتزامها بالتنسيق القوي عبر الأطلسي.

كما ثمنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي الإجراءات التي اتخذتها كندا لحل الوضع في جسر إمباسادور وناقشا أهمية التوصل إلى حل سريع وسلمي لضمان التدفق الحر للبضائع والسفر المشروع عبر الحدود.

وكانت سلطات إنفاذ القانون في كندا قد أعادت فتح حلقة وصل مهمة على طول الحدود مع الولايات المتحدة في وقت متأخر من الأحد الماضي، بعد أن فضت الشرطة الكندية الاحتجاجات المناهضة لقيود مكافحة كورونا.