القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية كوسوفا، السيدة فيوسا أوسماني بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية كوسوفا، السيدة فيوسا أوسماني، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.