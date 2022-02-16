لمواجهة تركيا.. برلمان اليونان يوافق على صفقة أسلحة ضخمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 7 دقائق

وافق البرلمان اليوناني على مزيد من الإنفاق الدفاعي مع تفاقم التوترات في بحر إيجه، حيث يصفها مسؤولو الدفاع ضرورية لمعالجة التوتر المستمر مع تركيا المجاورة.

ووافق البرلمان، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على شراء طوربيدات ألمانية و3 فرقاطات فرنسية و6 مقاتلات هجومية فرنسية من طراز رافال.

كانت أثينا قد طلبت بالفعل 18 طائرة رافال في عام 2021، حيث شككت تركيا علنا في سيادة اليونان على جزر في بحر إيجه. وتم بالفعل تسليم أول 6 طائرات.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام البرلمان، في تبرير لعمليات الشراء: “مع هذه الفوضى، يتم تزييف التاريخ والقانون الدولي والمعاهدات والجغرافيا”.

وشهدت الآونة الأخيرة تصريحات للعديد من المسؤولين الحكوميين الأتراك، بمن فيهم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بأن اليونان تفقد حقوقها السيادية على العديد من الجزر في شرق بحر إيجه لأنها عسكرتها.

كما أرسلت أنقرة رسائل مماثلة إلى الأمم المتحدة، قائلة إن عسكرة الجزر غير مسموح بها بموجب معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947).

ومن ناحية أخرى، قالت أثينا إن سفن الإنزال العديدة المتمركزة على الساحل الغربي لتركيا تهدد الجزر، ولهذا السبب تم اتخاذ القرار لتجهيزها للدفاع.

وتم اعتبار الموافقة البرلمانية على الإنفاق الدفاعي الإضافي مؤكدة، حيث يتمتع حزب ميتسوتاكيس الديمقراطي الجديد بأغلبية مطلقة في المجلس.