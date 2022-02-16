وزير خارجية ايران: واشنطن لم تستطع تلبية مطالبنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ليست مستعدة للدخول في عملية مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أكد عبد اللهيان، أن واشنطن لم تستطع تلبية مطالب إيران بشأن الضمانات حول عدم انسحاب أطراف الاتفاق النووي”.

وقال: “إن الرأي العام الإيراني لا يستطيع القبول بتصريحات رئيس أي حكومة ولا سيما الحكومة الأمريكية كضمان للاتفاق النووي نظرا لتجربة انسحاب واشنطن من الاتفاق”.

وأضاف: “لا نقبل بالضمانات الشفهية”، لافتا إلى أن “تعهدات إيران واضحة وقابلة للتحقق والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإمكانها المصادقة عليها ويمكن للطرف الآخر أن يطمئن من تنفيذها لكننا ما زلنا قلقين بشأن موضوع الضمانات”.

وشدد عبد اللهيان، على أننا “لسنا مستعدين للدخول في عملية مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، إن لم يكن هناك أفق واضح وواعد للتوصل إلى اتفاق جيد مع ضمانات دائمة”.

ورأى أنه “إذا كانت نوايا الولايات المتحدة حقيقية، فيجب عليها اتخاذ خطوات عملية وملموسة قبل الانخراط في أي حوار أو اتصال مباشر، ومن الممكن أن تشمل هذه الخطوات الإفراج عن مليارات الدولارات من عائدات مبيعات النفط الإيراني المجمدة في المصارف الأجنبية”.

ورحب باتفاق جيد في أسرع وقت ممكن، “لكن هذا الاتفاق يجب أن يحمي حقوق الشعب الإيراني”.