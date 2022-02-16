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زاخاروفا لـ«إعلام الغرب»: أبلِغونا بموعد «الغزو» للعام المقبل لننظم إجازاتنا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 11:19 صباحًا

ماريا زاخاروفا

بأسلوب ساخر، طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من “وسائل التضليل الإعلامي الغربية” أن تحدد موعدا “للغزو الروسي” بالنسبة للعام المقبل.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في موقع “تيليغرام” قائلة: “طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لـ”غزونا” للعام المقبل. نود أن نخطط لإجازاتنا!”.

وكانت وسائل إعلام غربية قد روجت لقرب “الغزو الروسي” لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 أو 16 شباط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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