شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني مفاجئ على أوكرانيا.. هل بدأت الحرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، عن تعرضها لهجوم إلكتروني “غير مسبوق”، مؤكدة أنه لا يزال مستمرا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن المهاجمين نجحوا في اكتشاف نقاط الضعف في التعليمات البرمجية.

وأضافت أن موقعها يستعين بشبكات أميركية في انتظار حل مشكلة “القرصنة الإلكترونية”، بحسب سكاي نيوز.

وقالت كييف، الثلاثاء، إن موقع وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفيين حكوميين تعرضا لهجوم إلكتروني.

يأتي هذا الإعلان رغم توالي التصريحات المتفائلة من مختلف الأطراف بشأن خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا.