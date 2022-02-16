اخبار العالم

رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، برصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي في محافظة ذي قار.
وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت"، مؤكدا أنسحابها بعد التحليق لمدة من الزمن".

وأضاف، أن "الجهات العليا اصدرت توجيها بفتح النار على الطائرات في حال رصد ي تحليق جديد".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا