رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت"، مؤكدا أنسحابها بعد التحليق لمدة من الزمن".

وأضاف، أن "الجهات العليا اصدرت توجيها بفتح النار على الطائرات في حال رصد ي تحليق جديد".

