موهبة عراقية جديدة إلى العالميّة!

بغداد - ياسين صفوان - انضمّ المصور العراقي المقيم في روسيا محمد الشمري الى مجلة فوغ العالمية - قسم روسيا.

وبهذا الانضمام، يصنّف الشمري، ابن الـ24 ربيعًا، أول مصور عراقي يعمل في هذه المجلة في دولة أجنبية، محقّقًا بذلك حلمه بالوصول إلى العالمية.

ونشر المصوّر الموهوب عبر خاصية الستوري على حسابه عبر "انستغرام" صورة لمقابلة أجراها عام 2015 مع "مجلة مشاهير العراق"، كشف فيها طموحه في أن يكون له نصيب في مجال التصوير العالمي. وعلّق عليها بالقول: "7 سنوات وما زلت أطمح إلى الأفضل بالجهد والاستمرارية والصبر". وتوجّه إلى المتابعين بالقول "ممكن هواي كلمات بداخلي بس صدكوا ما كو شي يجي بالسهولة وماكو شي مستحيل".

وفي جولة صغيرة على حسابه، نرى أن رغم صغر سنّه، موهبة الشمري كبيرة جدًّا. ويظهر إبداعه من خلال الصور ومقاطع الفيديو الجريئة للجمال الروسي التي يروّج من خلالها لأعماله، وهو الأمر الذي قد يختلف المتلقون العرب في وصفه.

يذكر أن الشمري، هو طالب إخراج في كليّة الفنون الجميلة قسم في جامعة بيلغورود وهو من بغداد، إلّا أنه وصل الى روسيا عام ٢٠١٧ لإكمال دراسته في المجال الذي يعشقه.