انت الان تتابع خبر تحذير طبي من 'مشروب' شائع يؤدي إلى توقف القلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب موقع "ديلي إكسبريس"، قالت الطبيبة في عيادة كليفلاند، رولا الحاج علي، إن "مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى".

وأضافت: "وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمونها يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ".



وأشارت إلى أن "هؤلاء هم عادة من الشباب، والأشخاص الأصحاء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر".

وأوضحت أنه عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة، فإنها تكون نتيجة متلازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية (RCVS) وأهم أعراضه هو صداع مفاجئ، والذي يشتد بسرعة في غضون بضع دقائق.

ووفقا لها، يتسبب هذا في حدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقييد تدفق الدم إلى العضو أو التسبب في حدوث نزيف.



ولا يزال سبب تحفيز مشروبات الطاقة RCVS غير واضح، ولكن يعتقد أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سبب المشكلة، ولكن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب.وفي السياق، ذكرت مجلة أمراض القلب في الشيخوخة، أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بخمسة أضعاف.

وقد تم تأكيد ذلك من قبل مؤلفي ورقة بحثية، نُشرت عام 2017 في مجلة "Anatolian Journal of Cardiology"، والذين لاحظوا انتشار السكتات القلبية غير المبررة بعد تناول مشروبات الطاقة.

