أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.