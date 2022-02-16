برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة للفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 76%.

بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 115 ألفًا و 826 طالب وطالبة، حضر منهم 115 ألفًا و269 ونجح منهم عدد 78 ألفًا و477 طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99 ٪، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة .

واعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالب وطالبة حضر منهم 36 طالب وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100 ٪ .

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