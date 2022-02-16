القوى العاملة: تعيين 4022 شاباً وتوفير 120 فرصة عمل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة، بمحافظة الجيزة تعيين 4022 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14591 راغب عمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية استخرجت 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و 1729 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المتدرجين 204 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

وقال محمد عيسى مدير المديرية، في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 41 منشأة، وعمل حملة عادية، وإعادة التفتيش 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وبحث شكوتين.

وعن مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 264 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدوري والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 201 محضراً عمالياً، وبحث 3 شكاوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 89 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ 17 عاملا من المسجلين.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 16 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، فضلاً عن استلام 26 ملف الأجانب.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 831 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 168 شكوى منها ودياً، وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، و 64 أحيلت لجهات أخرى، و 10 شكاوى أحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 116 شكوى، و 307 ما زالت تحت البحث والدراسة.