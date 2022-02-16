قطار يدهس فتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأربعاء، تحت عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام قطار بشخص ووفاته بالقرب من مزلقان

محطة سكة حديد المراغة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير القطار [سوهاج – القاهرة] اصطدم بالمدعوة "انتصار. م" 23 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة وتقيم دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى لوفاتها.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.