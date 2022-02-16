بتهمة “كشف أسرار الدولة”… الحكم على 3 صحفيين في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

خسر 3 صحفيين أتراك دعوى استئناف على حكم صدر بحقهم بتهمة “كشف أسرار الدولة” يقضي بحبسهم أكثر من 4 سنوات.

وأعلن الصحفيون الثلاثة عبر “تويتر” أنهم سيعودون إلى السجن بعد أن خسروا دعوى استئناف الحكم بحبسهم.

وقال، مراد أجيريل، وهو أحد الصحفيين المحكومين، في تغريدة: “سأعود إلى السجن لأنني وصفت من ماتوا في سبيل وطنهم بأنهم شهداء”، وأضاف “من لم يتمكنوا من إنكار ما كتبته يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتي من خلال الظل”.

وصدر الحكم عام 2020 بعد نشر تقرير عن مقتل أحد أفراد الاستخبارات التركية في ليبيا حيث كانت أنقرة تقدم دعماً عسكرياً للحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.

وإضافة إلى أجيريل، قضت محكمة في اسطنبول بسجن الصحفيين “آيدن قيصر”، و”فرحات جيليك”، لأربع سنوات وثمانية أشهر “لانتهاكهم قانون وكالة الاستخبارات التركية”.

كذلك حكمت المحكمة على “باريش بهليفان” مدير التحرير في “أودا تي في” وعلى الصحفية “هوليا كيلينش” بالسجن 3 سنوات وتسعة أشهر بالتهم نفسها.

واحتلت تركيا المرتبة 153 من أصل 180 دولة عام 2021، حسب مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “مراسلون بلا حدود”.