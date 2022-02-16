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حل الأزمة الروسية الأوكرانية بين ماكرون وبايدن

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

علما فرنسا واميركا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن بحثا الوضع في أوكرانيا، وأن ماكرون دعا إلى تهيئة الظروف لحل الأزمة المحيطة بأوكرانيا بالسبل الدبلوماسية.

وجاء في بيان الإليزيه أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لإزالة التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار جاد لحل الأزمة الروسية الأوكرانية ومعالجة القضايا الأمنية الأوروبية”.

وأضاف: “أكد الرئيس الفرنسي أيضا التزام باريس باحترام سيادة وأمن شركائها وحلفائها”.

من جهته، رحب بايدن بجهود باريس وبرلين ضمن “صيغة نورماندي” لضمان تنفيذ “اتفاقات مينسك”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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