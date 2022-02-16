ضمّ أوكرانيا إلى الناتو… واشنطن لن تجبرها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتزم ممارسة أي ضغط على أوكرانيا في مسألة انضمامها أو عدمه لحلف الناتو، مشيرا إلى أن العمل الدبلوماسي مع روسيا سيستمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن “موقفنا يتمثل في أننا لن نعتزم الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى لتنضم أو لكي لا تنضم إلى حلف ما”.

وأضافت أن “كل دولة لها حق في السيادة ووحدة الأراضي ولها خيارها”.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل الدبلوماسي مع روسيا، لكنها لا تمتلك ما تعلن عنه بشأن إمكانية اتصالات جديدة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وتعليقا على تصريحات بايدن حول أن واشنطن سترد على روسيا في حال تعرض المواطنون الأمريكيون “لضربة” في أوكرانيا، قالت بساكي إن بايدن لم يقصد أي معلومات محددة بشأن هجمات محتملة على الأمريكيين في أوكرانيا.

وأضافت أنه “في حال الهجوم الروسي ستكون هناك مخاطر جدية على المدنيين. أعتقد أنه كان يقصد ذلك”.

وبشأن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أجهزة السلطة والمصارف الأوكرانية، قالت بساكي إن واشنطن ليست مستعدة للإدلاء بأي تقييمات بشأن ما هي الجهة التي قد تقف وراءها.

يذكر أن بايدن أدلى بتصريح حول الوضع في أوكرانيا، حذر فيه من أي هجوم على الأراضي الأوكرانية، وهدد روسيا بالعقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير “للهجوم” على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.