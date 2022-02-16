شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية توجه تحذيراً إلى حلف الناتو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في الوقت الذي الخليج 365 القوات الروسية فعاليات التدريب الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية بالبحر المتوسط ضد العدو الافتراضي، بمشاركة 15 سفينة حربية وأكثر من 30 طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، حاولت فرقاطات تابعة لحلف شمال الأطلسي التجسس على سفن عسكرية روسية تشارك في التدريبات.

من جانبها، ضبطت القوات الروسية محاولات التجسس وكشفت منفذيها، وكانت النتيجة أن الوحدات البحرية الروسية وضعت فرقاطات حلف شمال الأطلسي التي حاولت التجسس تحت مراقبتها.

وشاهد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية في البحر المتوسط في يوم 15 فبراير.

فيما كشف موقع إخباري أمريكي أن حلف شمال الأطلسي اعتبر وجود القوات البحرية الروسية بالبحر المتوسط وبمشاركة طرادات من طراز “أتلانت” بمثابة تحذير توجهه روسيا إلى الحلف.

ورأى المراقب العسكري روبرت فارلي أن طرادي “مارشال أوستينوف” و”فارياغ” لم يتوجها إلى البحر المتوسط لتنفيذ الأنشطة التدربية فحسب، بل أرسلتهما روسيا إلى البحر المتوسط لكي تحذر حلف شمال الأطلسي من مغبة تنفيذ أنشطة استفزازية أو عدوانية عند حدودها.