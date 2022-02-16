بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدا» ويتوعد بعقوبات على موسكو

واشنطن: اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الثلاثاء أن هجوما روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدا»، لكنه دعا الى «إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح» لحل الازمة.

واضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الاوكرانية كما اعلنت موسكو «سيكون أمرا ايجابيا»، لكنه تدارك «اننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها «بأكثر من 150 الف» جندي لا تزال «في وضع يشكل تهديدا».

وحذر الرئيس الاميركي من ان العقوبات الغربية على روسيا «جاهزة» إذا شنت هجوما على اوكرانيا.

واوضح أن هذه العقوبات «الشديدة» ستشكل خصوصا «ضغطا على مؤسساتهم المالية الاكبر والاكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية»، مكررا أنه لن يتم ابدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا والمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وابدى «الاستعداد للرد» على اي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة او حلفائها، ويشمل ذلك خصوصا الهجمات الالكترونية.