15 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي يتحدث عن الأزمة الأكرانيا، واشنطن. (رويترز)
واشنطن: اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الثلاثاء أن هجوما روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدا»، لكنه دعا الى «إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح» لحل الازمة.
واضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الاوكرانية كما اعلنت موسكو «سيكون أمرا ايجابيا»، لكنه تدارك «اننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها «بأكثر من 150 الف» جندي لا تزال «في وضع يشكل تهديدا».
وحذر الرئيس الاميركي من ان العقوبات الغربية على روسيا «جاهزة» إذا شنت هجوما على اوكرانيا.
واوضح أن هذه العقوبات «الشديدة» ستشكل خصوصا «ضغطا على مؤسساتهم المالية الاكبر والاكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية»، مكررا أنه لن يتم ابدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا والمانيا في حال وقع هجوم روسي.
وابدى «الاستعداد للرد» على اي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة او حلفائها، ويشمل ذلك خصوصا الهجمات الالكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدا» ويتوعد بعقوبات على موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.