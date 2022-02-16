انت الان تتابع خبر وفد أمني رفيع يصل قاعد 'عين الاسد' في الانبار – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفد امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركه يزور قاعدة عين الاسد ويلتقي القيادات الامنيه في قاطع عمليات الجزيره ويضم الوفد قائد القوات البريه ومدير الاستخبارات العسكريه ومدير العمليات المركزيه ومدير الهندسه العسكريه في هيئة الحشد الشعبي ومدير عمليات قيادة قوات الحدود

فور وصول الوفد عقد اجتماع في مقر قيادة عمليات الجزيره حيث تم الاستماع الى ايجاز عن العمليات العسكريه والوضع الامني في هذا القاطع