خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 6 زلازل جنوب بحيرة طبريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان بتسجيل ستة زلازل خلال 24 ساعة جنوب بحيرة طبريا تراوحت درجة قوتها من اثنين إلى أربع درجات، كان آخرها زلزال صباح اليوم الأربعاء.



ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية الإلكتروني اليوم عن سويدان قوله إن قوة الزلزال الأول الرئيس الذي جرى تسجيله عند الساعة 55ر8 من مساء الثلاثاء، بلغت أربع درجات على مقياس ريختر، تلاه زلزال آخر عند الساعة 30ر1 بعد منتصف الليل وبقوة 4ر2 درجات، ثم زلزال عند الساعة 12ر3 فجر اليوم وبقوة درجتين على مقياس ريختر.

وأضاف سويدان، أنه تلا هذه الزلازل زلزال آخر بقوة 6ر2 درجات عند الساعة 43ر3 فجرا، ثم زلزال بقوة 4ر3 درجة عند الساعة 20ر5، وآخر بقوة 3 درجات عند الساعة 49ر5 صباح اليوم.

وأشار إلى أن "مركز الهزات الأرضية كانت على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم".

وأشارت القناة أن هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر وقعت الساعة 20ر5 صباحا جنوب طبريا، لافتة إلى أن سكان محافظة إربد شعروا بالهزة الأرضية.