ريان جديد في الجزائر.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

في سيناريو مشابه لحادثة الطفل ريان في المغرب، توفي الطفل الجزائري، عشعاشي فارس، بعد سقوطه في حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي.



وقالت صحيفة "النهار" المحلية، إن فارس الذي يبلغ من العمر 7 سنوات سقط داخل حفرة مطمورة لتجميع مياه الصرف الصحي في قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف، غرب الجزائر.

وتمكنت عناصر الحماية المدنية، بحضور عدد من أهالي المنطقة، من انتشال جثة الطفل. وناشد أهالي المنطقة سلطات البلدية التدخل لأجل تزويد المنطقة بشبكة جديدة للصرف الصحي وردم حفر تجميع المياه.

وودع المغرب في 7 فبراير/ شباط الجاري، الطفل ريان الذي يبلغ 5 أعوام في جنازة بقرية إغران شمال المملكة، حيث سقط في بئر جافة عمقها 32 مترا. ولم يتم إخراجه إلا بعد عملية معقدة استغرقت 5 أيام، تابعها الملايين عبر العالم في قلق وخوف على مصير الطفل.

وخلف انتشال ريان من الحفرة ميتا من موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم، فضلا عن حملة واسعة لإغلاق الحفر والآبار المكشوفة.