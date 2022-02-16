شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 416 مليونا و57 ألفا و535 مصابا، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و857 ألفا و20 حالة، فيما تعافى 338 مليونا و971 ألفا و476 حالة.

سجّلت وزارة الصحة المصرية 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة يوم الثلاثاء، مقارنة مع 2129 إصابة و60 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 459198 من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و23465 حالة وفاة".

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 309 وفيات مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى عدد يومي منذ أكثر من تسعة أشهر، فضلا عن رصد 94730 إصابة جديدة في الفترة نفسها.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بلغت الإصابات اليومية نحو 20 ألفا لكنها ترتفع منذ ذلك الحين بسبب المتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا. وبلغت الإصابات اليومية ذروتها عند 111157 هذا الشهر.

وحصيلة الوفيات المسجلة الثلاثاء هي الأعلى منذ 5 مايو/ أيار عندما بلغت 356. وحث وزير الصحة فخر الدين قوجة المواطنين المسنين وذوي الأمراض المزمنة على توخي المزيد من الحذر بعد هذه البيانات.

وقال قوجة على "تويتر": "حقيقة أن العدوى بسبب أوميكرون أخف بشكل عام لا تعني أن كل شيء آخر يسير على ما يرام. دعونا أولا لا ننسى أن أرقام الوفيات مرتفعة".

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 369 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و156356.

كما أعلنت تسجيل 18 وفاة جديدة مقابل 21 لترتفع أعداد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد-19 إلى 15820.

وقالت وزارة الصحة في نشرتها نصف الشهرية عن جائحة كوفيد-19، إن المغرب انتقل إلى مستوى متوسط من انتشار المتحور أوميكرون بعد "5 أسابيع متتالية لارتفاع انتشاره".

وأضافت: "الحالات الجديدة بين الأسبوعين الأخيرين انخفضت بناقص 50%، وأن المستوى المنخفض لموجة أوميكرون أصبح وشيكا، لكن لا يعني الانتقال إلى المستوى المنعدم لفيروس سارس كوف2 إذ سيبقى معنا وسينتشر بشكل ضعيف، لكن احتمال الإصابة وارد والوفاة وارد"، داعية المغاربة إلى الإسراع في أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح التي تشهد تباطؤ الإقبال عليها.

وقالت الوزارة إن نسبة الحاصلين من المغاربة على الجرعة الأولى بلغت 67.4% مقابل 63.1% للثانية و14.1% للثالثة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 80 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 44 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 107196 إصابة مؤكدة بالفيروس.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 21207 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و643 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى خمسة ملايين و321744 ويصل إجمالي الوفيات إلى 313608.