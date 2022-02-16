شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف عن سبب تشكيل “فريق النمر” مع اندلاع الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن خطة البيت الأبيض لتشكيل فريق متخصص، منذ نوفمبر الماضي، يُدعى “فريق النمر” لمواجهة الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

ويتكون “فريق النمر” من مجموعة من الخبراء ومسؤولين أميركيين، وهو يدير العمليات الأميركية في أوكرانيا من البيت الأبيض.

يرسم الفريق السيناريوهات والخطط لكيفية الرد على كافة التحركات الروسية، من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل؛ لكن لا يزال الحوار هو الحل المفضل حتى اللحظة.

البيت الأبيض كان حذر من أن “الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت”، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن “الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة”.

من جهته، قال جوناثان فينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: “لا تزال الدبلوماسية أملنا لتجنب استخدام الخطط ودليل الإجراءات الجاهزة”.