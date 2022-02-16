شكرا لقرائتكم خبر عن “بايدن” يحذر الأمريكيين من دفع الثمن إذا تم الغزو الروسي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين، من تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على أسعار النفط.

وقال بايدن في كلمة ألقاها فيالبيت الأبيض بحسب سكاي نيوز: “إذا ما قرّرت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا”.

وأضاف : “لن أدعي بأن الأمر لن يكون مؤلما. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة”، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجّل حاليا أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام.

وقال بايدن: “ننسق مع كبار مستهلكي ومنتجي النفط”، وتابع: “سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار” في محطات التوزيع.

وشدد بايدن في كلمته على أن هجوما روسيا على أوكرانيا “لا يزال ممكنا جدا”.