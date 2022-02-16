التربية تصدر توجيها لملاكاتها بشأن لقاح كورونا

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "على ضرورة توجيه التلاميذ والطلبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية".

وأشالات إلى أن "الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد كورونا، معربةً عن "شكرها وامتنانها للملاكات الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين ".

