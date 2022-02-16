انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيها لملاكاتها بشأن لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجَّهت وزارة التربية المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، اليوم الاربعاء، بالالتزام في توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة المتضمنة إلزام الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية على أخذ لقاحات كورونا وعدم التهاون في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن .
وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "على ضرورة توجيه التلاميذ والطلبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية".
وأشالات إلى أن "الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد كورونا، معربةً عن "شكرها وامتنانها للملاكات الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين ".
وأشالات إلى أن "الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد كورونا، معربةً عن "شكرها وامتنانها للملاكات الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين ".