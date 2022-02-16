هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع الأوكرانية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة روتيرز إن وزارة الدفاع الأوكرانية وعددا من البنوك تعرضوا لهجوم إلكتروني، في وقت يترقب فيه العالم موعدا مفترضا لهجوم روسي من المتوقع أن يتضمن هجمات سيبرانية.



وكانت تقارير غربية قد توقعت أن تشن روسيا هجوما على جارتها الدولة السوفييتية السابقة يوم غد الأربعاء.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

وطاول الهجوم موقعي مصرف الإدخار الحكومي "أوشاد بنك" و"بريفات24"، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.

كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل و"يخضع لصيانة تقنية".

وأفادت الهيئة أن "بريفات24" تعرّض لـ"هجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة".

وأضافت في إشارة إلى روسيا "لا يمكن استبعاد أن الجهة المعتدية تلجأ إلى حيل قذرة".

لكن روسيا وعلى خلاف سياق الأحداث سحبت اليوم الثلاثاء جزءا من جنودها من خطوط التماس، كما أعلنت موسكو عن سفر وزير الدفاع إلى سوريا للمشاركة في مناورات مع البلد الحليف.

وتسارعت في الساعات الماضية الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر، فيما اتهمت موسكو واشنطن بالترويج للحرب واصفة سلوكها بـ"الهستيري".

وتنفي روسيا عزمها شن حرب على أوكرانيا لكن حشودها العسكرية على الحدود تثير قلق الغرب.