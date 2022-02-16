عاجل.. إطلاق نار وانفجارات تهز مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

هزت انفجارات وإطلاق نار العاصمة الصومالية مقديشو في وقت مبكر من صباح الأربعاء مع مهاجمة حركة الشباب الإرهابية مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.



وقال وزير الأمن الداخلي الصومالي، إن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو صباح الأربعاء مع مهاجمة إرهابيين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.

وأضاف الوزير عبد الله نور على "تويتر": "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش، وأفراد أمننا يهزمون العدو"، بحسب رويترز.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.

وتشن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، وهاجمت الحركة الأسبوع الماضي حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.