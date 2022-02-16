شكرا لقرائتكم خبر عن مقديشو .. هجمات إرهابية على مراكز للشرطة ونقاط تفتيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الله نور أن العاصمة مقديشو تعرضت لهجمات إرهابية استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح نور عبر حسابه على تويتر أنه "في الساعة 0100 صباحا هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف: "أعلم الشعب أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وسوف تنشر قوات الشرطة المزيد من المعلومات للشعب عندما يكون ذلك ممكنا ومتاحا".