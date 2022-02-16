شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 80 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 44 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 107196 إصابة مؤكدة بالفيروس.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)