شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: 760 مليون مواطن فى أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وضع الطاقة فى قار إفريقيا، حيث أشارت إلى أن القارة تعد موطنًا لـ17% من سكان العالم، ولكنها تمثل 4% فقط من الاستثمار فى إمدادات الطاقة العالمية، وفيما يتعلق بتوفر الطاقة فى أفريقيا، فوفقاً لبيانات البنك الدولى فإن هناك ما يقارب 760 مليون شخص فى القارة الأفريقية من أصل (1.373) مليار نسمة عام 2021 لا يحصلون على الكهرباء، وهذا يعنى أن أقل من نصف سكان أفريقيا يحصلون على الكهرباء، ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أن ثلثى الشبكات الموجودة فى إفريقيا تعتبر غير موثوقة، وبالتالى نجد أن عدم القدرة على الحصول على الكهرباء هو أحد التحديات التى تواجهها أفريقيا، كما أنه أحد أهم العقبات التى تعترض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشير البيانات إلى أن قدرة توليد الطاقة الكهربائية لمعظم البلدان الأفريقية تبلغ حوالى 28 جيجاوات، تنتج دولة جنوب إفريقيا حوالى 39 جيجاوات من الكهرباء، وهى أعلى نسبة فى أى دولة أفريقية.

وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد معظم الدول الأفريقية على الوقود الأحفورى لتوليد الطاقة وعلى عائداتها منه كمصدر أساسي للدخل، خاصة مع تمتعها بوفرة فيه، أدى إلى تعرضها لهزات مالية واقتصادية كبيرة خاصة مع تفشي جائحة كوفيد-19 العالمية، والتى تسببت فى انخفاض الطلب على منتجات الطاقة بالإضافة إلى تقلب الأسعار، ويُقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأفريقية المصدرة للنفط على وجه الخصوص قد تقلص بنسبة 2.6% في عام 2020.